“Zattere e Zavorre”: a Pollone uno spettacolo per raccontare il coraggio delle donne.

Un palcoscenico, tante voci, un unico grande tema: il coraggio di essere donne. Mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 18:15 presso il Salone teatrale della Parrocchia Sant’Eusebio Prete (Piazza Parrocchiale 1), andrà in scena lo spettacolo teatrale “Zattere e Zavorre – Il coraggio di essere donne”, firmato da Renato Ianni.

Lo spettacolo si inserisce all’interno del ricco calendario del Progetto Frassati 2025 – Biella, voluto dalla Diocesi di Biella per accompagnare spiritualmente e culturalmente l’attesa canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, prevista per il 3 agosto. In questo contesto, “Zattere e Zavorre” offre una riflessione intensa e attuale, intrecciando storie vere e simboliche di donne in viaggio – tra emigrazione italiana e immigrazione contemporanea – attraverso un racconto teatrale che unisce generazioni, culture e destini.

A portare in scena il testo saranno i giovani della compagnia Scu.Te.R – Scuola Teatro Ragazzi, realtà attiva sul territorio biellese e coinvolta in progetti di teatro educativo. La produzione è realizzata in collaborazione con l’IIS “G. e Q. Sella” di Biella e con l’Assessorato alla Cultura di Vigliano Biellese, a conferma dell’impegno condiviso tra scuola, istituzioni e cultura.

Il cast è composto da: Iris Romano, Elisabetta Infuso, Timothy Bonino, Beatrice Rizzi, Giovanni Sardi, Alice Battagin, Martina Craveia, Viola Gariazzo, Emma Strobino, Bianca Laura Allorto, Lavinia Bistolfi, Sofia Barbero, Michelle Perin e Angelica Terbonati.

Attraverso un’alternanza di narrazione, immagini evocative e scelte registiche coinvolgenti, lo spettacolo intende dare voce alle sfide quotidiane di tante donne che hanno affrontato il cambiamento, la solitudine e il pregiudizio con forza e dignità. Un tema che, pur inserito nel contesto più ampio della figura di Pier Giorgio Frassati, si apre a un dialogo civile sul presente e sulle nuove forme di coraggio.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.