Premio "+Bellezza in Valle": 29 interventi candidati alla sesta edizione.

Si è chiuso il periodo per le candidature e quest’anno sono ben 29 gli interventi presentati: 12 nella sezione Edilizia e 17 nella sezione Ambiente. Un risultato che conferma la crescente attenzione per il tema della bellezza in tutto il territorio biellese. Gli interventi sono infatti distribuiti in oltre 20 diversi comuni, da Rosazza a Cavaglià, da Sostegno a Roppolo. Sono progetti che spaziano dal recupero di un giardino a quello di un’area urbana, dalla riqualificazione di un sentiero a quella di un antico lavatoio, dalla ristrutturazione di una cascina al ripristino di un muro.

Non è la dimensione dell’opera che determina il quantum di bellezza che si è aggiunto, ma è la cura e l’attenzione, il buon gusto, a volte semplicemente un dettaglio. Da tutte le candidature traspaiono le motivazioni che il Premio si prefigge di coltivare e diffondere: il desiderio di rendere il territorio più gradevole ed accogliente per chi lo vive e per chi lo frequenta.

Anche la tipologia dei soggetti che hanno partecipato è di grande significato. Le amministrazioni comunali si sono fatte promotrici di ben 13 interventi e questo è rappresentativo di una rinnovata attenzione pubblica alla bellezza ed al suo valore. Anche le Associazioni giocano un ruolo importante, favorendo in particolare la gestione diffusa dei beni che è condizione indispensabile per dare una diversa impronta a borghi e panorami.

È questo il cuore del Premio +bellezza in Valle: dare voce e visibilità a chi lavora, ogni giorno, per seminare bellezza. Un gesto dopo l’altro, intervento dopo intervento. Ora la parola passa alla giuria, che selezionerà i progetti più significativi di questa edizione. Ma a vincere, ancora una volta, è la voglia condivisa di immaginare un Biellese sempre più bello e vivibile.