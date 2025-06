Candelo, nella Vigna del Sorriso tra potature e solidarietà: al via la stagione 2025

Nei giorni scorsi sono ripresi i lavori nella Vigna del Sorriso dell'associazione Ti aiuto io odv di Candelo, associazione che svolge attività di sensibilizzazione ed integrazione a sostegno del modo della disabilità. Dopo la potatura, quest'anno arricchita dalla preziosa collaborazione dell'istituto Agrario di Biella, finalmente abbiamo potuto godere di una bella giornata di sole insieme, facendo tanti piccoli lavori che la vigna richiede in questo periodo.

La stagione è partita in salita, con tanta pioggia e conseguente rischio di malattie per il vigneto. Mai come in questo periodo si è rivelato utile il Bollettino della vite redatto da Valeria Colombo, appassionata e competente tecnica viticola, che dispensa consigli preziosi sulla coltura della vite in base alla situazione del meteo nel nostro territorio.

Il bollettino della Vite è nato come progetto sperimentale finanziato dalla Provincia di Biella nel lontano 2013. Terminata l'esperienza con la Provincia e visto il successo dell'iniziativa abbiamo continuato a fornire il servizio su richiesta di aziende agricole, enti e privati richiedendo di effettuare un'offerta alla nostra associazione, in una sorta di “agrobeneficienza”. Da 10 anni quindi l'associazione Ti Aiuto Io odv utilizza tali offerte per sostenere i progetti. Uno tra i tanti le Joelette, speciali carrozzine che permettono di fare passeggiate nella natura non raggiungibili con i normali ausili. Allo stato attuale il parco di 4 joelette è messo a a disposizione in comodato gratuito di chiunque ne faccia richiesta (famiglie, scuole, gruppi di amici) . Con le Joelette ed i nostri partner saremo alla Strabiella sabato 07 giugno .

Informazioni su come ricevere il bollettino sul sito https://www.tiaiutoio.org/index.php/bollettino-vite-2025 o scrivendo una mail a info@tiaiutoio.org.