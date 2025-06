Torna a Biella “Famiglie a Teatro”: ultimi appuntamenti il 15 e 22 giugno

Si concluderà con gli spettacoli del 15 e 22 giugno in programma a Palazzo Gromo Losa la rassegna “Famiglie a teatro” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che offre a famiglie con bambini la possibilità di assistere gratuitamente a spettacoli teatrali appositamente creati per quella fascia di pubblico.

Questo il programma delle rappresentazioni.

Domenica 15 giugno – Chi sei? A cura di Fondazione Teatro ragazzi e giovani onlus

Di Bruna Pellegrini e Adriana Zamboni, con Adriana Zamboni, coordinamento artistico Bruna Pellegrini, spazio scenico Lucio Diana, cura del movimento Ornella Balestra, sound Guglielmo Diana, tecnico audio e luci Mattia Monti/Marco Ferrero.

Stoffe nastri e tessuti si trasformano piano piano nel paesaggio dove giocano personaggi curiosi. Nascono vicende di amicizia e piccoli conflitti, gesti di esclusione ma anche di solidarietà. È storia di crescita, dove ci si fa forti delle relazioni per superare contrasti e paure. Il clima sospeso tra attesa e divenire ha il ritmo divertente del gioco teatrale. I bambini sono catturati dal continuo movimento verso una conclusione appagante gli occhi e il cuore. Lo spettacolo offre la scoperta di elementi e forme non strutturate con la possibilità di nuove combinazioni secondo la propria creatività. Il gioco simbolico è alla base dello sviluppo dell’immaginario infantile, elemento fondante per la crescita di pensieri ed emozioni che formano la persona. Nell’espressività del gioco che è relazione, emergono gesti e parole ma anche sguardi e silenzi. Nasce, in piccolo, la poesia del teatro.

Domenica 22 giugno – In viaggio con il piccolo principe - A cura di Fondazione Teatro ragazzi e giovani onlus in collaborazione con Fondazione Bottari Lattes nell'ambito del progetto Vivolibro - Il Piccolo Principe, Monforte d'Alba (CN)

Regia Luigina Dagostino, con Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio, Scenografia Claudia Martore, Costumi Monica Di Pasqua, Creazione luci Agostino Nardella, tecnico audio e luci Agostino Nardella / Marco Ferrero.

Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi.

Il Piccolo Principe è un long-seller internazionale, un testo chiave di formazione. Antoine De Saint- Exupéry, il suo autore, era un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini.

Il suo è un libro che si legge una volta, poi un’altra e un’altra ancora. Perché a ogni rilettura scopri cose nuove non solo del racconto, ma di te che lo stai leggendo.

È una storia semplice ma intensa rivolta ai bambini ma anche a ogni adulto ricordandogli che è stato un bambino. Proprio da questa varietà di interpretazioni nasce lo spettacolo.

Racconta il viaggio del Piccolo Principe dall’asteroide B 612 alla Terra e l’incontro con i personaggi sparsi sul suo cammino: dall’aviatore precipitato con il suo aereo nel deserto del Sahara, al serpente che sarà l’ultimo che lo vedrà sulla terra. Sono questi intensi personaggi a mettere in scena l’amore, l’amicizia e il paradosso in cui vivono gli adulti. Lo fanno in modo grottesco e delicato rendendo lo spettacolo coinvolgente, ricco di situazioni poetiche e filosofiche, ma anche ironiche e divertenti, accompagnando con un tocco di modernità il pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori dal mondo reale per diventare una ricerca di quel Piccolo Principe che è in ognuno di noi.

Questo “classico per l’infanzia” ci incoraggia a fare qualcosa non sempre facile: vedere con il cuore, sentire in profondità, non fermarsi alle apparenze.

Tutti gli spettacoli avranno luogo alle 18,00 e saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione.

Si ricorda che in caso di pioggia verranno realizzati all’interno dell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa.