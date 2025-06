Crevacuore, investita una minorenne: ragazzina in ospedale - Foto di repertorio.

Intorno alle ore 20:00 di ieri una ragazza minorenne è stata investita da un'auto a Crevacuore, in via Matteotti.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli operatori intervenuti sul posto, la giovane si sarebbe spostata improvvisamente sulla carreggiata dopo essere stata spaventata da un cane nel cortile adiacente, finendo in mezzo alla strada. In quel momento è sopraggiunta un’auto condotta da una donna del '57, residente a Postua, che non avrebbe avuto il tempo necessario ad evitare l'impatto.

La ragazza è quindi stata trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Ponderano, dove sembra che i medici abbiano riscontrato una frattura scomposta alla caviglia. Presenti i genitori.

Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti del caso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.