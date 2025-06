Vigliano Biellese: "Mettiamo il naso fuori da scuola", proseguono gli appuntamenti all'aperto FOTO

Anche per l’anno scolastico 2024/25, l’Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese ha portato avanti con entusiasmo il progetto "Mettiamo il naso fuori da scuola", giunto al quarto anno. L’iniziativa, sostenuta da fondi pubblici e privati, ha coinvolto tutte le classi della secondaria di primo grado in esperienze sul territorio, per promuovere la conoscenza e il legame alla propria terra d’origine, come risposta concreta al fenomeno della fuga dei giovani dal Biellese.

Numerose le attività svolte: dalle escursioni sulle montagne alle visite alle imprese locali, passando per la tradizionale due giorni al Lago della Vecchia per le terze, fino alla giornata a La Bursch per le prime, dove i ragazzi hanno vissuto esperienze di orientamento e scoperta. Le seconde hanno affrontato un’avventurosa biciclettata di quasi 30 km tra sentieri e guadi, fino a Cossato, accompagnati dal CAI, dalla polizia municipale e da Freebike.

Tra esplorazioni nei boschi di Vigliano e Valdengo, giornate di cucina e visite aziendali, i ragazzi hanno potuto scoprire da vicino il valore, la fatica e la bellezza del proprio territorio. Il progetto si inserisce inoltre in Esploratori di Arcipelago, promosso da Fondazione BIellezza, ed è risultato vincitore del bando “Generare educando” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, insieme ad altri quattro istituti comprensivi e con il supporto del CAI e dell’Unione Industriale Biellese.

Educare attraverso il territorio è ormai una realtà concreta nel Biellese, capace di guardare al futuro con fiducia.