Michelangelo Pistoletto testimonial per i dieci anni di BIENALSUR

È Michelangelo Pistoletto il testimonial scelto per celebrare il decennale di BIENALSUR, la Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea dell’America del Sud, che tornerà dal 5 luglio 2025 a gennaio 2026 con eventi e mostre diffusi in numerose sedi nel mondo.

La partecipazione dell’artista italiano è stata annunciata il 2 giugno scorso a Parigi, nel corso di una conferenza stampa ospitata dalla sede dell’UNESCO, a testimonianza della rilevanza globale della manifestazione.

BIENALSUR si distingue per un approccio curatoriale partecipativo: i temi dell’edizione 2025 nascono direttamente dalle riflessioni e dalle urgenze degli artisti coinvolti — politiche, sociali, esistenziali o poetiche. Al centro, il ruolo critico dell’arte come strumento per interrogare le norme, dare voce a prospettive marginalizzate e stimolare nuove narrazioni e forme di pensiero condiviso.