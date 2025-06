Referendum 8-9 giugno 2025 a Biella: cambio seggi elettorali per lavori PNRR e sedi inagibili

L’8 e il 9 giugno 2025, sono in calendario 5 referendum riguardanti lavoro e cittadinanza, ma per quanto riguarda le sedi elettorali, il Comune di Biella ha previsto qualche novità, visto che alcune sedi indicate come tali sono al memento inutilizzabili.

In particolare, la scuola primaria “XXV aprile” di Biella Chiavazza, sede delle sezioni elettorali dalla n. 41 alla n. 45, e la scuola primaria “De Amicis”, sede delle sezioni elettorali 8 e 9, risultano attualmente oggetto di lavori di riqualificazione relativi al PNRR, che non consentono l'utilizzo degli spazi in occasione dei Referendum abrogativi dell’ 8 e 9 giugno 2025; a queste si aggiunge l'inagibilità dell’ex scuola primaria di Biella Favaro, sede della sezione elettorale n. 40.

Quali saranno i cambiamenti? le sezioni dalla n. 8 alla n. 9 dal seggio della Scuola Primaria “De Amicis” saranno spostate al nuovo seggio presso locali dell’Istituto “Pietro Micca”, al primo piano, in via Arnulfo, 11; per quanto riguarda invece Chiavazza, le sezioni dalla n. 41 alla n. 45 troveranno spazio ai moduli esterni sempre di tale Istituto attualmente che oggi ospitano gli alunni della primaria, il cui ingresso è tra il civico 9 e il civico 11 di via L. Cucco. La sezione n. 40 dall’ex scuola primaria del Favaro sarà invece spostata all’ex Soggiorno Anziani del Favaro, in strada Oliveri, 6.

Di che referendum si tratta ? Promossi da sindacati e associazioni, mirano ad abrogare specifiche disposizioni legislative attualmente in vigore. Nel dettaglio, i temi riguardano in particolare i licenziamenti illegittimi; tutele per chi lavora in piccole aziende; contratti precari; sicurezza sul lavoro; e i tempi per ottenere la cittadinanza.