Biellese: bike sharing efficace, ma l'uso improprio va scoraggiato.

Da mesi il servizio di bikesharing, gestito da Vaimo con biciclette di proprietà di Ener.Bit, è attivo a Biella e in diversi comuni limitrofi. L’iniziativa, promossa con il patrocinio degli enti locali, rappresenta un importante passo verso una mobilità più sostenibile e ha raccolto consensi tra i cittadini.

Un punto centrale di attenzione è la sicurezza: è stato infatti osservato un crescente utilizzo improprio delle biciclette, soprattutto da parte di utenti giovanissimi, che talvolta viaggiano in più persone contemporaneamente, anche in contesti stradali ad alta intensità di traffico. Questo fenomeno, oltre a violare il regolamento del servizio, espone gli utenti a rischi significativi.

Tuttavia, come spesso accade con i progetti innovativi, emergono delle criticità che richiedono attenzione. La Provincia di Biella, per voce dei consiglieri Matteo Russo (Capogruppo Identità e Territorio) e Paolo Calabrese (Delegato alla viabilità e lavori pubblici), ha proposto la convocazione di un incontro ufficiale con Vaimo ed Ener.Bit per discutere insieme azioni concrete:

- Valutare correttivi al regolamento d’uso (in scadenza a giugno, in concomitanza con la chiusura degli abbonamenti collegati ad ATAP), in vista della nuova stagione scolastica.

- Introdurre meccanismi di controllo e deterrenza contro comportamenti scorretti (come l’uso improprio da parte di utenti giovani in strade trafficate).

- Incentivare un utilizzo sicuro e consapevole, anche con formule dedicate alle famiglie per i weekend e i festivi.

«Questa è un’opportunità importante – dichiarano Russo e Calabrese – non solo per dare un segnale forte: la Provincia è presente e attenta su tutto il territorio, ma anche per iniziare a monitorare l’operato di Ener.Bit, proprietaria delle biciclette, e collaborare con Vaimoo per garantire un servizio che sia davvero utile, sicuro e di qualità per tutti».

Inoltre è stato richiesto a Vaimoo di fornire dati sul servizio (utenze, orari, età media, tendenze) per una valutazione più accurata.

Si attende ora la conferma di una data per il confronto ufficiale.

Matteo Russo, Capogruppo Identità e Territorio

Paolo Calabrese, Consigliere provinciale con delega alla viabilità e lavori pubblici