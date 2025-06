Venezia 82, parte il toto-italiani: da Paolo Sorrentino a Pietro Marcello

(Adnkronos) - Sono passate due settimane dalla chiusura del festival di Cannes ed è già tempo di toto-Venezia. Da questa settimana, al Lido di Venezia, entra nel vivo la fase finale del lavoro di selezione che porterà alla composizione del cartellone della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, che quest'anno si terrà dal 27 agosto al 6 settembre. Così, mentre a Roma inizia un dialogo ufficiale tra la filiera dell'audiovisivo e il Mic, cominciano a circolare ipotesi e indiscrezioni sui film italiani papabili per un approdo al festival veneziano.

Tra i titoli più gettonati per il concorso, almeno nei pronostici, ci sarebbero - a quanto apprende l'Adnkronos - 'Duse' di Pietro Marcello, che tutti si aspettavano di vedere all'ultimo Festival di Cannes e che segue l'ultima stagione della celebre attrice interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, e 'La Grazia' di Paolo Sorrentino, dove il regista napoletano ritrova Toni Servillo in una storia ancora top secret. Quello che si sa, invece, è che il regista starebbe lavorando alacremente al montaggio proprio per poter presentare il film a Venezia. Un altro titolo molto citato è 'After the hunt' di Luca Guadagnino, che vanta un cast di grandi star Usa, con Julia Roberts, Andrew Garfield, Chloë Sevigny e Ayo Edebiri (star della serie 'The Bear', disponibile su Disney+). Così come avrà delle chance 'Sotto le nuvole' di Gianfranco Rosi, dove il maestro del cinema del reale si cimenta nell'esplorazione del mondo intorno al Vesuvio.

Attenzionato dal festival veneziano sarebbe anche 'Un anno di scuola', il nuovo film di Laura Samani, opera seconda della regista dopo il pluripremiato 'Piccolo Corpo', liberamente ispirata al libro omonimo di Giani Stuparich, ambientato nella Trieste del 2007, che segue una esuberante e coraggiosa studentessa diciassettenne svedese alle prese con un'esperienza di studio all'estero in una classe di soli maschi. Un'altra regista di cui si vocifera è Elisa Amoruso con il suo nuovo film 'Dieci giorni', interpretato da Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia, che affronta il delicato tema della maternità in una chiave insolita, quella di Nunzia, una giovane studentessa fuori sede che, dopo aver affrontato una gravidanza segreta, decide di affidare la neonata Margherita alle cure dell'ospedale. Ma ha soltanto dieci giorni per scegliere se confermare la sua decisione di far crescere ad altri sua figlia o tornare sui suoi passi. Pronto per uno sbarco al Lido anche 'Cinque Secondi' di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi (reduce dal successo di 'Gloria!', esordio alla regia di Margherita Vicario), Valeria Bruni Tedeschi e Ilaria Spada. Ma in quale sezione del cartellone è ancora un mistero.

Per il fuori concorso, circolano insistentemente tre titoli molto attesi: 'Portobello' di Marco Bellocchio, che racconta la vicenda di Enzo Tortora, con Fabrizio Gifuni nei panni del conduttore tv vittima di un clamoroso errore giudiziario, e 'Gomorra - Le Origini' di Marco D'Amore, che racconta l'adolescenza di Don Pietro Savastano. Entrambe serie tv in 6 episodi che potrebbero aspirare ad un'anteprima in grande stile (di un paio di episodi) al Lido. (di Lucrezia Leombruni)