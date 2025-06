Stefano De Martino svela: "Affari Tuoi? Ecco qual è stata la mia puntata preferita"

(Adnkronos) -

Stefano De Martino ospite al 'Festival della Tv di Dogliani' ha parlato dell'esperienza al timone di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 che va in onda nell'access prime time. Nel corso dell'intervento, il conduttore ha svelato qual è stata la sua puntata preferita della stagione "almeno fino a ora".

"La chiave di tutto credo sia la normalità, al di là della straordinarietà di poter vincere una cifra, dopo la puntata, si torna a una dimensione di normalità", ha detto Stefano De Martino cercando di spiegare qual è, secondo lui, il senso vero che si nasconde dietro il successo di 'Affari Tuoi'.

Il conduttore ha, poi, svelato: "La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata quella con il contadino molisano. Se voi mi chiedete cos'è Affari Tuoi, ecco per me è questo".

La puntata a cui fa riferimento De Martino è quella andata in onda il 19 maggio in cui il concorrente Angelo Mariano, accompagnato dalla figlia Annamaria, si è portato a casa 200mila euro: "C'è una persona che parte da casa, che fa un lavoro normale, si diverte, gioca con la figlia e riesce a tornare a casa con una grossa cifra e prima di andare via saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar e gli dice 'ci vediamo domenica'. Questa è per me la sintesi di un programma" conclude.