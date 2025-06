Porti, a Civitavecchia oggi operative tutte le banchine disponibili

(Adnkronos) - Il porto di Civitavecchia oggi vede tutte le banchine disponibili operative con 7 mega navi da crociera ( tra i 330 ed i 360 mt ), 6 unità ro/pax, una porta macchine, una porta container, una nave per le ferroleghe, una nave di cippato alla rinfusa e si stanno movimentando più di 33000 pax tra ro/ro e navi da crociera. Senza dimenticare il marina yachting con diversi mega yacht ormeggiati. Inoltre - si sottolinea - visto che il porto è oggi "full" si è dovuto ormeggiare il Fantastic sulla banchina 26 che ha dovuto, inoltre, ospitare 800 passeggeri sbarcati a da Genova da una nave MSC in avaria.

"Sono molto orgoglioso - sottolinea il Commissario Straordinario dell'AdSP MTCS Pino Musolino - di vedere tutte le banchine del porto operative e per questo voglio ringraziare tutti i lavoratori portuali e in particolare tutti i dipendenti dell'Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Questo è un segnale tangibile di come stia proseguendo la politica di differenziazione dei traffici con l'acquisizione di interessanti segmenti che stanno operando in continuità con gli interventi infrastrutturali previsti dal Pnrr per lo scalo di Civitavecchia. Il lavoro dell'AdSP nel promuovere il porto e nell'agevolare le opportunità di business, insieme a quello fondamentale delle imprese portuali, delle forze dell'ordine, che garantiscono il regolare svolgimento di tutte le operazioni, e di tutto il cluster portuale, consentirà allo scalo di diversificare ed aumentare il volume complessivo di traffico".