Artem di Mare Fuori: "A marzo volevo andare in Ucraina ad arruolarmi"

(Adnkronos) -

Artem, l'attore protagonista della serie 'Mare fuori', si è raccontato a 'Ciao Maschio' nell'ultima puntata stagionale che andrà in onda sabato 7 giugno in seconda serata su Rai 1. A Nunzia Di Girolamo, il 24enne ha dichiarato: "Ho scoperto di avere una sorella, però non l'ho mai vista".

"L'ho conosciuta forse un anno fa - ha aggiunto Artem - e ci siamo scritti perché poi sono successe alcune dinamiche. L'ho scoperto perché sono diventato zio. Lei ha un figlio, il marito è in guerra e lei sta da sola, delle volte le scrivo un messaggio, le mando qualsiasi sostegno, qualsiasi cosa. La conosco, però, solo tramite Instagram".

"Appena finisce la guerra - ha dichiarato - magari vado a trovarla. Anche se non vi nascondo che all'inizio di quest'anno, periodo di marzo, ho avuto un po' dei momenti di nostalgia forte come se non sentivo di voler continuare a vivere qua".

"Ho avuto un momento mio molto intimo, - ha proseguito - molto personale, ho fatto pure i biglietti per andare in Ucraina. Ma se vado lì, rischio di non ritornare più, perché comunque lì ho la mia residenza, ancora vecchi dati anagrafici. Purtroppo non posso tornarci, perché dopo non tornerei più qua. Mi arruolerebbero".

L'attore italiano di origini ucraine ha poi rivelato: "Io stavo andando, stavo partendo, poi all'improvviso mi ha fermato un angelo custode. Perché avevo detto, se devo morire, preferisco morire là che qua in Italia. E sono entrato in questo loop".