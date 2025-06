Gasperini nuovo tecnico della Roma, contratto triennale

R0MA (ITALPRESS) - Gian Piero Gasperini è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. "La proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che sia l'uomo giusto per questo incarico", sottolinea il club nel comunicato che ne ufficializza l'ingaggio. "Ho detto sì alla Roma perchè è una grande sfida", ha detto il tecnico nella prima intervista ai media giallorossi, dopo la firma sul contratto triennale.

"Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con grande passione. La possibilità che mi hanno dato Ranieri, la società e la proprietà mi regala una grande adrenalina di cui avevo bisogno per cercare di fare qualcosa di buono", ha aggiunto.

"C'è una proprietà molto forte, che ha voglia di far crescere la Roma, di portarla a livelli alti - ha aggiunto -. C'è una persona come Ranieri, che da solo è già una garanzia per la piazza e per i tifosi. C'è un direttore sportivo molto giovane, ma con dietro una capacità di lavoro, anche di scouting, che ho avuto modo di constatare. Ci sono le condizioni per fare un gran lavoro".

C'è spazio per un messaggio ai tifosi: "Loro li ho visti sempre come un esempio di grande entusiasmo, l'Olimpico è uno stadio sempre pieno. La prima cosa che si dovrà fare, da parte mia e della squadra, sarà riuscire a portarli dalla propria parte. E lo si potrà fare attraverso delle prestazioni convincenti. Dobbiamo riuscire a giocare delle buone gare, con la gente soddisfatta di vedere la propria squadra. Poi il risultato è quello che fa tutto", ha concluso Gasperini che lascia in eredità all'Atalanta una qualificazione in Champions League. Il club bergamasco per la sostituzione del tecnico di Grugliasco ha deciso di puntare su un suo allievo, nonchè ex allenatore giallorosso: Ivan Juric. L'accordo è stato raggiunto, manca solo l'ufficialità.

