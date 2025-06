Trail Oasi Zegna, una parata di stelle per il Tricolore!

Mancano pochi giorni all’edizione 2025, la quattordicesima, di Trail Oasi Zegna, in programma a Valdilana (BI) il prossimo 8 giugno, e sono già oltre 650 gli iscritti alla gara organizzata dall’ASD Trail Running Valsessera!

Sono 11 al momento le nazioni rappresentate (Italia, Belgio, Cina, Ecuador, Francia, Gran Bretagna, Marocco, Polonia, Spagna, Svizzera e Ucraina) e nove le regioni italiane (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta).

Le iscrizioni on line si chiuderanno il 5 giugno: domenica mattina sarà possibile iscriversi solamente alla distanza corta (15 km).

Oltre a essere una grande festa, mai come quest’anno TOZ sarà anche una gara di altissimo livello, grazie soprattutto al fatto che, come ampiamente annunciato, la distanza intermedia, la 35 km per 1.800 m D+-, sarà infatti valida come Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master di Trail Corto

35 km: tante le stelle al via

Non è solo l’assegnazione del titolo tricolore a portare a Trivero di Valdilana (BI), sede di partenza e arrivo delle gare, i migliori interpreti della distanza; TOZ 35 km è stato infatti ufficialmente designato come gara di selezione in vista del 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 di Short Trail, in programma a Canfranc (Spagna), dal 25 al 28settembre 2025. L’appuntamento biellese sarà quindi fondamentale per vedere chi avrà l’onore di difendere i colori azzurri in terra di Spagna.

Tra i favoriti sicuramente ci sono Daniel Pattis (Lc Bozen Raffeisen) e Lorenzo Beltrami (La Recastello Radici Group, medaglia di bronzo nel 2024), che solo due settimane fa hanno ottenuto prestigiosi piazzamenti, rispettivamente terzo e quinto nella Zegama-Aizkorri, una delle classiche più importanti al mondo.

Attenzione anche a Nadir Maguet (Pol. Sant’Orso), recente vincitore della Monte Zerbion Skyrace 15 km, e a uno dei protagonisti delle ultime tappe di Skyrunning World Seriese, Gianluca Ghiano (Asd Baudenasca).

Uno dei primi atleti a mettere nel mirino l’appuntamento biellese è stato il portacolori di Sport Project VCO Riccardo Borgialli, che sarà affiancato dal compagno di squadra Damiano Lenzi, ritornato alla grande alle competizioni.

Ma è davvero difficile individuare tutti i possibili protagonisti di questa attesissima gara: spiccano tra gli altri atleti al via anche Mattia Tanara (Team KMSport), Mattia Gianola (Lab4you), Luca Cagnati (Atletica Vall iBergamasche), l’atleta di casa Francesco Nicola (Asd Climb Runners), Fabio Ruga (La Recastello Radici Group), Mathieu Brunod (ASD Montagnesprit), Federico Presa (Team KM Sport), Jacopo Brasi (La Recastello Radici Group) e Luca Merli (Valchiese), questi ultimi due atleti alle prime esperienze su queste distanze. Al via anche Gianluca Caimi(ASD Inrun), terzo nel TOZ 60K 2022, Gianfranco Cucco (ASD FrecceBianche), vincitore della gara corta del TOZ nel 2022 e 2024, Gabriele Gazzetto (ASD Climb Runners), secondo nel 2022 nella TOZ 16K

Tra i non ancora iscritti ha già dato ufficiosamente conferma della propria presenza Cristian Minoggio (Sport Project VCO) recentissimo vincitore, con record, della Maratona Valle Intrasca: da confermare la presenza di altri due atleti di altissimo livello come Mattia Bertoncini (GSA Valsesia) e il vice campione uscente Andrea Rota OSA Organizzazione Sportiva Alpinisti.

In campo femminile occhi puntati sulla campionessa uscente, Alice Gaggi (La Recastello Radici Group), sulla medaglia di bronzo tricolore 2024 Cecilia Basso (Orecchiella Garfagnana) e sulla forte Martina Cumerlato (Gherdeina Runners). Potrebbero fare bene anche Sophie Maschi (LC Bozen Raffeisen), Caterina Stenta (Trieste Atletica), Roberta Jacquin (Pegarun, neo campionessa italiana di Skytrail a coppie FISKY) e Alice Testini (Asd Castelraider).

Citazione d’obbligo anche per Yulia Baykova (Utlo Events) e la seconda classificata al Tor des Glaciers 450 2024, Marina Plavan (ASD Baudenasca). Sarà al via anche la terza classificata del TOZ 15K 2024, FrancescaFoglio (Atletica Stronese – Nuova Nordaffari)

Anche nelle altre due gare, la 70km per 4.300 m D+- e la veloce 15 km per 900 m D+-,saranno presenti atleti di alto livello: nella gara lunga spiccano Chiara Boggio (Durbano Gas Energy 77) e le due fortissime gemelle Enrica e Luisa Dematteis, reduci dalla vittoria nella Maratona Valle Intrasca. Da seguire anche Irene Saggin (Ultrabericus Team ASD), protagonista di un inizio di stagione folgorante, e Sonia Locatelli.

Tra gli uomini sicuro protagonista sarà Alessandro Macellaro, vincitore del TOZ60K nel 2022 e del TOX 40K nel 2023; attenzione anche ad Andrea Passarotto (ASD Run Fast), terzo lo scorso anno.

Nella 15 km occhio alla britannica Natalie Francesca White (ASD Climb Runners), già sul podio nel 2022 ma nella gara lunga.

Le partenze saranno alle 5.00 (la 70 km), alle 8.30 (la 35 km) e alle 9.30 (la 15 km).

Ulteriori informazioni e iscrizioni sul sito www.trailrunningvalsessera.it

Comunicazione: Ivo Casorati, comunicazionetrailoasizegna@gmail.com - 339/6076523