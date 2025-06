Biella Motor Team dal Piemonte alla Sicilia: quattro gare e diversi podi FOTO

Gli equipaggi della scuderia Biella Motor Team erano presenti in quattro appuntamenti nello scorso fine settimana, tra gare per auto moderne e per auto storiche.

Al Valsugana Historic Rally, quarta prova del Campionato Italiano Rally Storici Luca Valle e Cristiana Bertoglio, Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento, hanno chiuso ventunesimi assoluti, sesti di raggruppamento. Inoltre hanno primeggiato nella classifica del Trofeo Michelin Storico mentre con i punti raccolti sono passati in testa alla classifica del Memory Fornaca, Nella gara trentina ha visto l’arrivo anche il navigatore Ermanno Battaglin con Giuseppe Romano: sulla loro Lancia Beta Coupé si sono piazzati cinquantaquattresimi assoluti e decimi di 2° Raggruppamento. Invece un problema meccanico ha messo anzitempo la parola fine alla gara di Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini, al via con una Porsche Carrera RS del 2° Raggruppamento.

Per i rally con auto moderne la Biella Motor Team era presente al Rally Il Grappolo di San Damiano d’Asti, prova della Coppa Rally di Zona 2 per auto moderne. Sedicesimi assoluti si sono piazzati Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti che hanno ottenuti punti preziosi per la classifica della CRZ2 piazzandosi al terzo posto di classe Rally4 sulla loro Peugeot 208 GT Line. Posizione numero 69 nell’insolito ruolo di navigatore per Alessandro Colombo: con Franco Giai Via su una Fiat Seicento Sporting porta a casa la seconda piazza di classe A0 mentre Denise Bolletta, che navigava Davide Bellonzi, Peugeot 106 Rallye di classe N2, è stata costretta al ritiro nelle prime battute.

Al Rally Coppa Camuna – prova della Coppa Rally di Zona 3 - che si correva in provincia di Brescia, la navigatrice Roberta Steffani con Daniel Gualdi su una Peugeot 208 VTi ha ottenuto il quinto posto di classe Rally4/R2 ed il trentaquattresimo assoluto.

In Sicilia, al Rally dei Nebrodi valevole per la Coppa Rally di Zona 9 positiva gara di Onofrio Buttitta in coppia con la figlia Giovanna, al terzo rally in carriera: con una Renault Clio RS hanno ottenuto un buon terzo posto di classe N3 e la quarantacinquesima posizione assoluta.