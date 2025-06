“Tra forme e libertà: immaginari in evoluzione” in mostra a Villa Cernigliaro

Prosegue la mostra fotografica di Angela Lobefaro “Tra forme e libertà: immaginari in evoluzione” a cura di Carlotta Cernigliaro a Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni, Sordevolo.

Visitabile sino al 6 luglio, dal giovedì alla domenica dalle ore 15 alle 19:00, la mostra è "un viaggio fotografico che trascende i confini geografici per svelare l’intimo legame tra umanità e pianeta, un’esplorazione tra paesaggi lontani e volti autentici, ma anche un’indagine incisiva sull’impatto reciproco tra comunità ed ecosistemi". Angela cattura maestosità e fragilità di mondi lontani, ritratti carichi di storia che ci ricordano la connessione culturale e spirituale che lega le persone alla loro terra.

Il Vernissage si è tenuto il 25 maggio.

Carlotta Cernigliaro in un post di FB ha descritta l'artista così: "Angela Lobefaro, nota come angie_real su Flickr, è una fotografa italiana. Nella comunità Flickr dal 2006, amministra 18 gruppi, tra cui Biellese e Visit Piedmont, e ne modera 7, promuovendo il turismo nelle sue zone d'origine. La sua generosità nel condividere conoscenze e nel guidare altri fotografi è stata elogiata con citazioni come quella di Benjamin Disraeli: "Il miglior regalo è rivelare agli altri le loro ricchezze". La sua opera si distingue per un approccio documentaristico e un forte legame con il territorio, in particolare con il Biellese e il Piemonte, dove vive ed è nata. Le sue opere spaziano da ritratti intimi nel cuore spirituale di Gerusalemme a scene di vita quotidiana nei deserti della West Bank e nelle strade di Napoli. La sua ricerca artistica si distingue per la capacità di cogliere l'essenza in situazioni di apparente contrasto: la devozione silenziosa accanto alla forza laboriosa, la spiritualità che si intreccia con la concretezza della vita quotidiana. Le opere di Lobefaro presentano una narrazione visiva oltre il reportage, trasformando momenti ordinari in icone contemporanee della condizione umana. La sua fotografia documentaria si caratterizza per uno stile che combina autenticità e poesia, offrendo allo spettatore una riflessione profonda sulle molteplici sfaccettature di culture lontane."