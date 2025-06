Biella, la parata studentesca inaugura la GDA: studenti in festa per l'arrivo dell'estate FOTO e VIDEO

Biella, la parata studentesca inaugura la GDA: studenti in festa per l'arrivo dell'estate

Il centro di Biella si è riempito questa mattina, venerdì 6 giugno 2025, dell’energia contagiosa degli studenti in festa: è tornata la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, l’evento simbolo di fine anno scolastico promosso dalla Consulta Provinciale Studentesca di Biella, con il coordinamento della Fondazione Pistoletto e il supporto del Comune, della Provincia di Biella e del Consiglio Regionale del Piemonte.

La giornata si è aperta intorno alle 11.30 in piazza Vittorio Veneto, dove gruppi di ragazzi provenienti da tutte le scuole della città si sono riuniti per dare inizio alla tradizionale parata studentesca, scortata dalle forze dell’ordine. Guidati da un carro munito di casse audio e console, hanno seguito il DJ set sfilando per via Italia, per poi raggiungere Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, in via Serralunga, dove li attende una lunga giornata all’insegna della creatività e dei festeggiamenti. Lungo il percorso negozianti e residenti si sono affacciati per riprendere, fotografare e osservare i ragazzi, accolti di buon grado da tutti, compresi i passanti.

Il programma, ideato dalla Consulta con il coinvolgimento diretto degli studenti, è denso di appuntamenti: workshop artistici, live show, freestyle rap battle, murales, body painting, calcio saponato, mostre, talk e swap party, con la possibilità di pranzare grazie alla presenza dei food truck. Una festa aperta alla cittadinanza, che si propone di valorizzare l’espressione giovanile in tutte le sue forme.

Sperando che il maltempo non rovini i festeggiamenti, la giornata si concluderà in serata con un grande party musicale a Cittadellarte, a partire dalle ore 21:00, per accogliere ufficialmente l’arrivo dell’estate.