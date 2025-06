Storie di Piazza, appuntamento a Sostegno con Storie Biellesi

Storie Biellesi 2025 di Storie di piazza aps prosegue il suo lungo cammino arrivando a Sostegno, al Museo del Bramaterra, in cui musica e danze popolari vivacizzeranno il pomeriggio della domenica 15 giugno con la Banda Solia.

Questa è formata da musicisti di grande esperienza votati alla ricerca della musica popolare tradizionale del nostro territorio; deve il suo nome alla parte assolata della Valle Cervo, un luogo in cui la luce brilla e di riflesso ha come obiettivo di gettare luce su tutta quella musica rimasta nell’ombra per decenni, riportando all’antico splendore ciò che il tempo tenta di cancellare.

Grazie alle ricerche del loro archivio che contiene spartiti, libretti, testimonianze, foto, manoscritti e documenti inediti raccolti in quarant’anni di attività, il gruppo offre buona musica. Al Museo del Bramaterra di Sostegno, il 15 giugno dopo la visita prevista per le 14.30, si darà avvio alle musica e alle danze tradizionali, musiche popolari in Canavese e Biellese tra ‘800 e ‘900. Per l’occasione il prato contenuto nel cortile ombreggiato del Museo si trasformerà in una balera, in un ballo al palchetto proprio come avveniva in tutti i paesi.

Il “Ballo a Palchetto” era il punto d’incontro e il cardine centrale di tutte le feste del passato, un modo per cercare la futura anima gemella e per stendere relazioni tra le persone desiderose di incontrarsi. Che cos’è il Ballo della corda? Era la denominazione del famoso ballo a palchetto, nel quale si entrava pagando un biglietto valevole per tre balli. A termine dei tre brani, veniva tesa una robusta fune da un lato all’altro della pista e un incaricato faceva uscire chi aveva già ballato, mentre dall’altro lato potevano entrare i nuovi ballerini che avevano pagato il nuovo turno.

Tranquilli! In questo caso non porremmo limiti al ballo e non vi scacceremo con una robusta corda, ma vi racconteremo in musica e vi faremo vivere il ballo al palchetto attraverso i “Musicànt” Federico CHIERICO (Percussioni Alpine); Luciano CONFORTI (Ghironda, Clarinetti); Rinaldo DORO (Fisarmoniche diatoniche); Beatrice PIGNOLO (Violoncello, Tambour de Cogne, Toun-Toun). Il vostro momento di aggregazione e di divertimento può essere aiutato anche con il dress code, l’abito d’epoca, se lo possedete! Altrimenti vestite i vostri abiti normali e venite a ballare e ad ascoltare la Banda Solia!