Valdilana, urta un parapedone e lascia l’auto in piazza

Nella mattina di oggi venerdì 6 giugno, in piazza della Repubblica a Valdilana, si è verificato un incidente autonomo che ha coinvolto un uomo anziano alla guida di una Fiat Panda.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe urtato un parapedone, per cause ancora da chiarire. Non risultano coinvolti altri veicoli né persone ferite.

Dopo l’urto, l’uomo avrebbe lasciato la vettura sul posto, suscitando l’attenzione di alcuni passanti. Non è escluso che all’origine dell’episodio ci sia stato un malore lieve o una distrazione, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Non sono stati segnalati particolari disagi alla viabilità.