Pollone, discussione tra vicini per i confini di proprietà

È stata una lite dai toni accesi ma senza conseguenze quella avvenuta ieri giovedì 5 giugno a Pollone, dove si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri per sedare una discussione tra vicini di casa.

Secondo quanto emerso, all’origine del diverbio vi sarebbe un disaccordo sul confine tra due proprietà. Un uomo di 65 anni e sua moglie 67enne, entrambi residenti a Pollone, avrebbero contestato l’ingresso nel proprio terreno da parte di un vicino, identificato insieme alla propria consorte (rispettivamente 70enne e 66 anni), entrambi domiciliati a Biella ma proprietari di un appezzamento nella zona.

L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la calma. Tutti i soggetti coinvolti sono stati identificati e informati sulle proprie facoltà e diritti in ambito civile, qualora intendano far valere le rispettive ragioni per vie legali.

La discussione, va precisato, è rimasta confinata a uno scambio verbale e non si sono registrati episodi di violenza o minacce. L’episodio si è concluso senza ulteriori sviluppi giudiziari, almeno per il momento.