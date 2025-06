La Vuelta 2025, Biella tra le 4 tappe in Piemonte VIDEO

Il grande ciclismo è ancora protagonista a Biella. Dopo il Giro d'Italia la nostra città sarà la tappa di un altro importante evento sulle due ruote, La Vuelta, una delle corse a tappe più prestigiose del calendario ciclistico internazionale. Una scelta che rappresenta una novità anche per la gara, visto che è la prima volta che esce dai confini della penisola iberica. E nella mattina di oggi venerdì 6 giugno c'è stato un nuovo sopralluogo in città, alla presenza degli assessori comunali allo Sport Giacomo Moscarola, agli Eventi Edoardo Maiolatesi, Unai yus responsabile percorso Vuelta e Gaspardo Rubens, coordinatore promozione sportiva della Regione Piemonte.

Quando arriverà? Tenetevi pronti per il 23 agosto, sarà la tappa inaugurale della Vuelta 2025, che partirà da Torino-Venaria Reale e percorrerà 183 chilometri, passando per il cuore di Torino, dove si troverà il “Km 0”, prima di dirigersi verso Novara. I comuni coinvolti nella tappa sono:

Torino (To) : Venaria Reale, Torino, San Mauro Torinese, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, San Raffaele Cimena, Castagne Po, Chivasso, Caluso, Candia Canavese, Mercenasco, Strambino, Romano Canavese, Ivrea, Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano

: Venaria Reale, Torino, San Mauro Torinese, Castiglione Torinese, Gassino Torinese, San Raffaele Cimena, Castagne Po, Chivasso, Caluso, Candia Canavese, Mercenasco, Strambino, Romano Canavese, Ivrea, Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano Biella (Bi) : Mongrando, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Biella, Vigliano Biellese, Valdengo, Quaregna Cerreto, Cossato, Lessona, Masserano, Brusnengo

: Mongrando, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Biella, Vigliano Biellese, Valdengo, Quaregna Cerreto, Cossato, Lessona, Masserano, Brusnengo Vercelli (Vc) : Roasio, Lozzolo, Gattinara

: Roasio, Lozzolo, Gattinara Novara (No): Romagnano Sesia, Cavallirio, Boca, Cureggio, Borgomanero, Gattico-Veruno, Paruzzaro, Oleggio Castello, Arona, Dormelletto, Castelletto sopra Ticino, Borgo Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Novara.

"Partirà da Via Ivrea, percorrerà via La Marmora, via Bertodano e il quartiere di Chiavazza", spiega l'assessore Moscarola.

"Sarà un'altra vetturina internazionale per Biella dopo l'Adunata degli Alpini e il Giro d'Italia, per l'assessore Maiolatesi.