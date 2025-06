Bike sharing Biella: utilizzo record e nuove misure di protezione FOTO

Biella si conferma tra le città italiane con le migliori performance del servizio VAIMOO.

In seguito ad un aumento dell’uso improprio e degli atti di vandalismo ai danni delle ebike in servizio a Biella, Enerbit, le Amministrazioni Comunali e il gestore VAIMOO (società parte di Angel Holding) hanno deciso di adottare un pacchetto di misure straordinarie per tutelare il servizio di micromobilità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e preservare il patrimonio pubblico.

Risultati di servizio e Criticità

I dati di utilizzo del servizio a Biella confermano un andamento estremamente positivo: elevata frequenza di utilizzo, tassi di soddisfazione degli utenti superiori al 95% e puntualità nel ritiro e rilascio delle e-bike. Tuttavia, si registra una percentuale anomala di utilizzi impropri e atti vandalici. Le criticità riguardano sia comportamenti scorretti durante l’uso – come il trasporto di più persone su un singolo veicolo e il mancato rispetto del codice della strada, con gravi rischi per la pubblica sicurezza – sia danneggiamenti deliberati a componenti come sellini, cavalletti, cestini portaoggetti e impianti frenanti, avvenuti sia durante i tragitti che nei momenti di stallo delle biciclette presso le stazioni.

Azioni immediate

1. Chiusura temporanea di alcune stazioni in cui si verificano più atti vandalici;

2. Riduzione temporanea della flotta per intensificazione delle operazioni di controllo dei veicoli;

3. Maggiori controlli operativi: potenziamento dei servizi di ispezione e monitoraggio sul territorio, con squadre dedicate a individuare comportamenti scorretti e prevenire danneggiamenti.

4. Videosorveglianza mirata: condivisione delle mappe dei punti caldi del vandalismo per allertare le forze dell’ordine ad un controllo più mirato e all’installazione di sistemi di videosorveglianza con inoltro delle registrazioni agli organi competenti.

5. Sanzioni per utenti fraudolenti: attivazione di procedure automatizzate in app per limitare il servizio agli utenti che compiono abusi con revoca del bike pass, richiesta fotografica dei voucher e del documento d’identità per la riattivazione.

6. Potenziamento controlli in strada: definizione e attivazione di un processo per la verifica e l’irrogazione di sanzioni amministrative.

L’attivazione del pacchetto delle azioni è già in corso e verrà completato entro la prossima settimana. Le sanzioni per gli utenti colti in flagranza di reato o attraverso i sistemi tecnologici a bordo dei veicoli arrivano fino a Euro 2.000, come previsto dall’articolo 5.1.12 dei termini e condizioni del servizio dell’operatore.

Il senso civico e il rispetto del bene comune devono essere i valori guida per chi crede nella mobilità sostenibile. Solo attraverso una responsabilità condivisa sarà possibile difendere un servizio utile, efficiente e innovativo, a beneficio dell’intera comunità biellese.

Giacomo Moscarola Assessore Comune di Biella "Il servizio di bike sharing rappresenta senza dubbio un valido incentivo alla mobilità sostenibile e un supporto concreto per gli spostamenti quotidiani dei cittadini," dichiara Giacomo Moscarola, assessore alla Polizia Municipale del Comune di Biella. "Tuttavia, è importante evidenziare alcune criticità legate alla sicurezza: spesso i mezzi vengono utilizzati in modo improprio o addirittura danneggiati. La nostra principale preoccupazione resta la tutela sia degli utenti delle bici che degli altri utenti della strada. In questo periodo, infatti, abbiamo registrato numerosi incidenti e segnalazioni."

Vice Sindaco Comune di Occhieppo Superiore : Sono Pier Giuseppe Bicego vicesindaco del comune di Occhieppo Superiore, vorrei supportare e rafforzare la collaborazione tra amministrazione, ENER-BIT e gli amici di VAIMOO bike sharing per l’ottimo servizio svolto fino ad ora. A volte limitato purtroppo, dall'uso improprio dei mezzi e del vandalismo che colpisce alcuni paesi in modo particolare. Per questo, con la collaborazione della polizia locale, della video sorveglianza e l’aiuto della cittadinanza (limitato alla sola segnalazione fotografica) ci stiamo impegnando con “tolleranza ZERO” per contrastare il fenomeno che va a limitare un servizio ormai indispensabile per la popolazione. Contiamo inoltre che a breve venga anche implementato il servizio per il controllo dell’identità del conducente, il dissuasore/allarme per il mancato riposizionamento nell’apposito stallo del mezzo e il tracciamento del percorso. Augurandoci in tutto questo che il servizio continui a crescere e che sempre più cittadini possano e vogliano utilizzarlo.

“Bike Sharing: grande successo, ma tolleranza zero contro i vandali” ha dichiarato Monica Mosca Sindaco Occhieppo Inferiore “Il servizio di bike sharing, recentemente attivato , sta riscuotendo un grande successo tra i cittadini, confermandosi una valida alternativa sostenibile per la mobilità urbana.Purtroppo, si sono verificati atti vandalici ai danni delle biciclette, messi in atto da alcuni giovani irresponsabili. Questi comportamenti danneggiano un bene pubblico e compromettono un servizio utile alla collettività. L’Amministrazione Comunale di Occhieppo Inferiore condanna fermamente tali gesti e annuncia l’adozione di misure restrittive più severe, nonché l’inasprimento delle sanzioni amministrative per i responsabili. Il rispetto del bene comune è alla base della convivenza civile: non saranno tollerate ulteriori azioni che mettano a rischio i servizi pubblici.

"La qualità dei dati di utilizzo testimonia quanto il servizio sia entrato nelle abitudini di mobilità dei biellesi. Esprimiamo rammarico per gli episodi di utilizzo scorretto e di vandalismo che hanno colpito il servizio, ma non possiamo permettere che pochi incivili compromettano un bene collettivo", afferma Matteo Pertosa, CEO di VAIMOO. " Rinnoviamo il nostro impegno a informare e sensibilizzare la cittadinanza sul corretto utilizzo del sistema di bike sharing. Lo facciamo quotidianamente attraverso i canali digitali – app, social e customer care – e durante gli eventi sul territorio nelle città in cui siamo presenti. Invitiamo la cittadinanza a collaborare con le forze dell’ordine e con il team di VAIMOO per individuare i responsabili e garantire un utilizzo sicuro e condiviso."

Per invio segnalazioni

Per inviare segnalazioni è necessario contattare le forze dell’ordine locali ed inoltre è possibile contattare il servizio clienti VAIMOO telefonicamente o via app aprendo una segnalazione dalla voce di menù Supporto>Segnala un problema con la possibilità di allegare del materiale multimediale.