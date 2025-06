Biella, un milione di euro per il recupero dell’archivio nella ex biblioteca

Il Comune di Biella è al lavoro anche su di un progetto che riguarda l’ex biblioteca in via Pietro Micca, attualmente oggetto di lavori finanziati dal PNRR. Accanto a questi, è previsto infatti un secondo progetto, del valore di circa 1 milione e 50 mila euro, che interessa una porzione dell’edificio esclusa dal PNRR: si tratta dell’area destinata ad archivio, situata nella parte retrostante della struttura.

"L’intervento - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini -, ha l’obiettivo di consolidare questa zona, fondamentale per il funzionamento della biblioteca attuale e anche per quella dei ragazzi, entrambe bisognose di spazi archivistici adeguati. Non si tratta però di un semplice deposito: l’archivio in questione è una struttura portante, che sorregge non solo sé stessa ma anche i piani sovrastanti, comprese le solette e gli orizzontamenti. Proprio per questa sua particolarità, l’intervento si presenta complesso e tecnico".

Fuori da questo finanziamento, quindi non compresi nel milione e 50 mila euro, rientrano invece gli interventi sugli impianti, analoghi a quelli già previsti per il Museo del Territorio. Si tratta di adeguamenti necessari, in quanto gli impianti esistenti risultano obsoleti. È già stato affidato l’incarico per la progettazione, e si stima che il costo si aggiri intorno ai 430 mila euro. Al momento, questa parte non è coperta da fondi di bilancio, ma se ne sta discutendo in questi giorni, con l’ipotesi di inserire l’intervento nel prossimo esercizio finanziario.