Soccorso internazionale in alta quota: tecniche condivise tra Italia e Francia FOTO

Nella giornata di ieri, giovedì 5 giugno 2025, si è svolta un’importante esercitazione congiunta transfrontaliera che ha coinvolto il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne francese, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Il personale dei 3 corpi - complessivamente una cinquantina di tecnici - si è incontrato in Valle Stretta, comune di Nevache (Francia), per una serie di simulazioni di intervento con scambio di tecniche operative.



Una prima parte si è svolta sulle pareti del Croz del rifugio dove si sono svolte 3 tipologie di operazione in parete:

Un primo simulato ha coinvolto il personale dei 3 enti che ha effettuato il recupero di un figurante tramite calata con la tecnica del grappolo, lungo 150 m di roccia verticale e strapiombante; il trasporto della barella portantina su terreno impervio, sempre con l'utilizzo di corde e tecniche alpinistiche. Dal campo base dell’esercitazione, posto presso il Rifugio Terzo Alpini, è stato possibile osservare lo svolgimento delle operazioni grazie ai droni del SASP che riprendevano in diretta i lavori proiettandoli su uno schermo visibile a tecnici, autorità e pubblico presente.



Un secondo scenario ha coinvolto il PGHM nel recupero di un figurante infortunato in parete. Praticati la stabilizzazione della colonna vertebrale, imbarellamento e imbarco sull’elicottero al verricello. Il Servizio Regionale di Elisoccorso e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato il recupero al verricello, sempre in parete, di un figurante tramite la stabilizzazione con utilizzo del dispositivo Next. Si tratta di un estricatore verricellabile – in dotazione a Elisoccorso e SASP – che garantisce l’immobilizzazione della colonna vertebrale e si dimostra estremamente utile in tutte le operazioni tempo-dipendenti e nelle situazioni di elevato rischio oggettivo, in cui è necessario ricuperare rapidamente l’infortunato. Dopo le operazioni in parete, il SAGF ha effettuato una simulazione di ricerca dispersi con utilizzo della tecnologia Imsi Catcher, a bordo dell’elicottero che consente di rilevare la presenza di un telefono cellulare, anche in assenza di segnale telefonico.