Pavignano, "Situazione di grave degrado, zecche nei parchi" FOTO

Riceviamo e pubblichiamo da La comunità di Pavignano.

"Il nostro quartiere, Pavignano, sta vivendo una situazione di grave degrado a causa della mancanza di manutenzione e disinfestazione delle aree verdi, del mancato taglio dell'erba e dell'assenza di potatura degli alberi i cui rami toccano ormai la carreggiata. Quelle che dovrebbero essere oasi di svago per le famiglie si sono trasformate in luoghi inaccessibili, con conseguenze dirette e preoccupanti sulla salute e la quotidianità dei residenti, in particolare dei più piccoli.

I parchi giochi, le aree verdi a disposizione, ma anche i soli marciapiedi, sono ormai invasi da erba alta e incolta, creando l'ambiente ideale per la proliferazione di zecche (alcune famiglie ne hanno già trovate addosso ai figli). Una situazione intollerabile che costringe i genitori a tenere i bambini lontani dalle zone all'aperto, privandoli di uno spazio fondamentale per il loro sviluppo e la socializzazione, considerando che oggi sarà l'ultimo giorno di scuola e, nonostante le molte chiamate al comune, nessuno ha ancora fatto nulla (come testimoniano le foto allegate), ci chiediamo cosa potremo far fare ai nostri figli durante queste vacanze estive visto che ci sono stati negati i voucher centri estivi (uno dei pochissimi aiuti alle famiglie fornito dal comune di Biella) e non esiste nemmeno una ludoteca in tutto il territorio.

Oltre al rischio sanitario, la mancanza di decoro è evidente: l'erba alta nasconde rifiuti e detriti, trasformando quelle che dovrebbero essere aree verdi in un vero e proprio focolaio di sporcizia. Si potrebbero poi menzionare tutte le strutture come le staccionate rotte, le panchine malridotte o l'immondizia lasciata a marcire davanti ai cassonetti gialli dei vestiti. Un biglietto da visita decisamente poco invitante per un quartiere che meriterebbe ben altra attenzione.



Chiediamo con urgenza alle autorità competenti di intervenire prontamente per ripristinare la sicurezza e la vivibilità delle nostre aree. È fondamentale che vengano effettuati interventi di sfalcio regolari e una manutenzione adeguata con annessa disinfestazione da insetti o animali portatori di malattie, per permettere ai bambini di tornare a giocare all'aria aperta senza rischi e per restituire dignità al nostro quartiere, perché ricordiamo che Biella non è solo via Lamarmora, dove l'erba è sempre curata e vengono esposti vasi e fiori di abbellimento come se fosse l'unica zona importante del nostro comune".

Questa la replica dell’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini:

“Posso sin d’ora rassicurare i cittadini di Pavignano sul fatto che la situazione è sotto attento monitoraggio e che siamo già al lavoro per definire gli interventi necessari a ripristinare il decoro e il benessere della zona. L’amministrazione è impegnata a risolvere le criticità nel più breve tempo possibile e con la massima efficacia”.