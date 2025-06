Biella, una lettrice: "Che senso ha un nuovo giardino?"

Buongiorno gent.mo Direttore,

Le scrivo in merito all' articolo relativo al nuovo giardino Urbano il Museo del Territorio e Palazzina Piacenza. Sollevo L' obiezione su come il comune non riesca a gestire decentemente i giardini già esistenti dicendo che non ci sono fondi. Mi domando che senso ha un altro giardino ???

Il giardino di via Paietta è stato sottoposto a manutenzione ( taglio erba) prima del 25 aprile, lascio immaginare a lei ora a distanza di un mese e mezzo in che condizioni si possa trovare !!! Ma stiamo scherzando ?? Le ho già scritto varie volte in merito alla pessima manutenzione dei giardini ..

Cordiali saluti