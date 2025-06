Biella, la segnalazione di un lettore riguardo alla cartellonistica in via Ravetti

Un nostro lettore ci ha inviato questa segnalazione che riguarda la segnaletica in via Ravetti a Biella, nei pressi della scuola De Amicis, al momento ancora interessata da un cantiere importante di riqualificazione.

La foto in questione è stata fatta nella mattina di oggi venerdì 6 giugno.

L'intervento inerente alla scuola è realizzato nell’ambito dei fondi di Rigenerazione Urbana (riqualificazione attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico) per un importo di un milione e 800mila euro. Tra gli interventi in calendario ci sono lavori sul corpo esterno, rifacimento di tutta la palestra, degli spogliatoi e dei bagni, oltre che l’adeguamento di un’aula didattica con nuovi interventi per gli impianti per il riscaldamento e idrico: il rifacimento dei servizi igienici e spogliatoi adiacenti alla palestra.