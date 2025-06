Campiglia, un milione di euro per i lavori di consolidamento delle sponde del Cervo

Sono in fase di ultimazione i lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle sponde e delle scogliere del torrente Cervo.

A dare gli ultimi aggiornamenti il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti: “Ancora qualche settimana di attesa e si concluderà l'intervento nella zona dell'Asmara e della Malpensà. Per quest'opera sono stati impiegati ben 300mila euro di fondi derivanti dal PNRR”.

Non sarà l'unico intervento. “Sono in programma – sottolinea il primo cittadino - ulteriori lavori di rafforzamento degli argini del Cervo in altre zone del nostro territorio. In particolare a frazione Bottini e in regione Chioso. Anche in questo caso, saranno utilizzati fondi del PNRR pari a 700mila euro. L'inizio del cantiere è previsto per le prossime settimane”.