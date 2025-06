Roland Garros, Djokovic batte Zverev e sfiderà Sinner in semifinale

(Adnkronos) - Novak Djokovic batte Alex Zverev nei quarti di finale del Roland Garros va in semifinale, dove affronterà Jannik Sinner. Il 38enne serbo, testa di serie numero 6, supera in 4 set il tedesco, testa di serie numero 4, per 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 3h20'. Venerdì Djokovic se la vedrà con Sinner nella 51esima semifinale della sua carriera in uno Slam. L'azzurro, numero 1 del mondo e del seeding, nei quarti di finale ha sconfitto in 3 set il kazako Aleksandr Bublik.

Nell'altra semifinale del singolare maschile, sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e l'azzurro Lorenzo Musetti, ottavo giocatore del tabellone.

Il bilancio dei confronti diretti tra Djokovic e Sinner è in perfetta parità con 4 vittorie a testa. Sinner ha vinto gli ultimi 3 confronti diretti. I due big non si affrontano dalla finale del Masters 1000 di Shanghai dello scorso anno. L'unico match sulla terra battuta è andato in scena nel 2021: in quel caso, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, Djokovic si è imposto in 2 set.