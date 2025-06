Inter, svelata la maglia per la prossima stagione. 'Debutto' al Mondiale per Club

(Adnkronos) - L'Inter è al lavoro per trovare l'allenatore che dovrà sostituire Simone Inzaghi, ma intanto, in vista del Mondiale per Club, svela la nuova maglia per la stagione 2025-26. Con una particolarità: le strisce nerazzurre modellate per creare il nome del club, con logo e sponsor in blu.

Il club ha svelato la nuova divisa home con lo sponsor tecnico Nike. Il kit esordirà nella seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club Fifa contro gli Urawa Reds Diamonds.

"La nuova jersey - spiega il club nel comunicato - presenta un design altamente innovativo che gioca sul confine tra visibile e invisibile: sul fronte le iconiche strisce nere e blu vengono infatti modellate per creare la scritta Inter, abilmente celata tra i motivi grafici della maglia e che può essere colta solo da chi osserva con attenzione. Questa narrazione visiva stratificata parla da un lato ai tifosi, che ritrovano nella nuova maglia l’essenza del Club nerazzurro, e propone allo stesso tempo uno stile capace di aprirsi al mondo e conquistare una nuova generazione di appassionati, sempre più numerosa e internazionale".

La nuova maglia presenta anche un'altra particolarità cromatica. Il logo Inter, lo sponsor tecnico e le patch dei partner di maglia, per la prima volta uniformate nel nuovo colore Chlorine Blu. Un colore che sarà sfruttato in modi diversi dal club per la prossima stagione.