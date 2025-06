Ultimo giorno di scuola nel Biellese: festa, cortei e creatività per oltre 17 mila studenti

Ci siamo: domani, venerdì 6 giugno sarà l'ultimo giorno di scuola per 17 mila 700 studenti nel biellese. Unica eccezione i maturandi, che dovranno affrontare la prova d'esame di Stato dal 18 giugno, e i piccoli della materna, che finiranno a fine mese. Per gli altri inizieranno tre mesi di vacanza tra mare, montagna, amici, centri estivi, lavoretti improvvisati e anche tra libri per chi dovrà recuperare qualche materia.

Per gli iscritti a tutti gli istituti di Biella l'uscita sarà alle 11, per permettere ai ragazzi di partecipare al corteo per le vie della città che partirà da piazza Martiri alle 11,30, scenderà lungo via Italia per arrivare fino a Cittadellarte, dove ci sarà la grande festa della GDA. Eccezione l'Itis che sarà a “Cittadellarte - Fondazione Pistoletto Onlus” già dalle 8,30 alle 12 con l’evento denominato “ITIS the END” e il Liceo del Cossatese e della Vallestrona. "Osserveremo l'orario normale perchè purtroppo non abbiamo a disposizione mezzi per far arrivare i ragazzi alle 11 a Biella - spiega la dirigente del Liceo di Cossato Tiziana Tamburelli - . Non essendo in città non possiamo partecipare a molti eventi, e non ce la sentiamo di gravare sulle famiglie. Domani lasceremo uscire prima della fine delle lezioni solo chi farà una richiesta scritta".

L'ultimo giorno al Liceo Sella sarà all'insegna della musica e dello sport, con concerto dalle 8 nel cortile della scuola con i ragazzi della band dell'istituto e con un torneo di Volley per i ragazzi delle quinte.

Il 6 giugno al Liceo Avogadro sarà invece una “giornata senza zaino”: i ragazzi vivranno momenti di convivialità all’interno delle classi e i docenti che vorranno potranno organizzare uscite sul territorio. Gli esiti degli scrutini saranno invece pubblicato mercoledì 11.

Che dire della grande festa di fine scuola? Nella Giornata dell’Arte il pomeriggio sarà dedicato a workshop creativi, performance artistiche e attività sportive, pensate per coinvolgere i giovani in modo attivo e inclusivo. L'evento si concluderà in serata, con l’evento finale aperto a tutti a partire dalle 21, per dare ufficialmente il benvenuto all’estate. L’intera iniziativa è gratuita, resa possibile grazie al contributo degli sponsor e al sostegno dell’amministrazione comunale.