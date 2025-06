Biella, ubriaco tenta l'ingresso in dormitorio: rifiutato e portato in ospedale - Foto di repertorio.

Momenti di forte tensione nella serata di mercoledì 4 giugno, a Biella, dove un uomo è andato in escandescenza dopo essere stato respinto all’ingresso del dormitorio. Il soggetto, presentatosi completamente ubriaco, è stato rifiutato come da regolamento della struttura, che prevede il divieto di accesso a chi si trovi in stato di alterazione.

A seguito del rifiuto, l’uomo ha dato in escandescenza e ha danneggiato una ringhiera. Sul posto sono giunti ambulanza e Carabinieri, ma l’uomo si è inizialmente rifiutato di salire a bordo, opponendo resistenza.

Vista l’impossibilità di riportarlo alla calma, le forze dell’ordine sono intervenute e l'uomo del '95 è stato trasportato in ospedale, dove ancora oggi si trova in osservazione. Nei suoi confronti verranno avviate le procedure per la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di beni pubblici.

L’episodio si inserisce in un contesto delicato, che mette in luce le difficoltà quotidiane nella gestione delle situazioni di marginalità e disagio, soprattutto quando si intrecciano con problemi legati all’abuso di alcol, o altre sostanze.