Orienteering questo sconosciuto... FOTO

Da alcuni anni si cerca di far svolgere questo interessante sport qui nel biellese. Ci ha provato per primo con entusiasmo e tanto impegno Adriano Casagranda negli IC di Vigliano e Andorno. Altri docenti hanno fatto progetti spot negli anni. Purtroppo la difficoltà di organizzare un percorso in uno spazio abbastanza ampio sia esso urbano che rurale hanno sempre messo in difficoltà i docenti.

Da un paio d'anni l'ASD e C. Conca d'Oropa ha sviluppato un'innovativa soluzione che rende decisamente più semplice organizzare i percorsi e gestire l'attività dell'Orienteering senza dover prima di ogni lezione andare a posizionare le cosiddette “lanterne”, acquistare strumenti di punzonatura manuale od elettronica.

Oggi i risultati della soluzione sviluppata dal Prof. Bidese, docente di scienze motorie al IIS G. e Q. Sella ha portato i suoi frutti. Le allieve biellesi prime classificate ai Campionati Provinciali Studenteschi di Orienteering sono arrivate seconde ai Campionati Regionali di Orienteering battute solo dalle studentesse di Cuneo, quasi tutte atlete fesserate FISO. Il gruppo formato da: Kytaievych

Viktoriia, Soto Venice Rose Miel, Bordeianu Denissa Vanessa del Liceo G. e Q. Sella.

La squadra degli allievi, sempre del G. e Q. Sella era formata da: De Luca Nicolò, Fabbro Gregorio, Berneccoli Lorenzo, Mastri Mirko è arrivata terza, battuti dai Cuneesi e dai Torinesi.

Come si accennava la possibilità di far provare ed allenare gli alunni delle scuole è stato possibile grazie allo sviluppo di una APP che permette di gestire in modo pratico sia gli allenamenti che le competizioni di orienteering. Le lanterne sono state modificate in semplici cartelli in alluminio riportanti un QR Code e un numero e posizionati in modo fisso ad esempio nel Parco Arequipa (davanti al Liceo G. e Q. Sella) a disposizione del Liceo ma anche delle scuole limitrofe. Ben 4 percorsi di differente difficoltà e lunghezza sono stati realizzati con le relative mappe.

Altro grande parco per l'Orienteering è stato sviluppato ad Oropa intorno al Parcheggio Busancano e nella faggeta a fianco sino alle pendici del Mucrone. Diversi i percorsi e le mappe disponibili con difficoltà per tutte le età dei ragazzi, dalle elementari alle superiori. I

L'ASD Conca d'Oropa che ha sviluppato il sistema, a nome del suo presidente Prof. Bidese Massimo, ha dichiarato la propria disponibilità a supportare docenti e scuole che vogliano realizzare presso i propri istituti percorsi di questo genere così da permettere agli alunni di imparare questo importante sport che significative valenze didattiche. Permette infatti di imparare a leggere una mappa capendone la scala di riproduzione, ad orientarsi seguendo un percorso disegnato sulla stessa, a riconoscere e ricercare elementi in natura riportati nella mappa, a rispettare la natura e i paesaggi, oltre a correre, camminare, ciaspolare, andare in bicicletta divertendosi.

L'ASD Conca d'Oropa ha inoltre intenzione di far nascere una squadra di atleti per partecipare alle competizioni a livello locale e nazionale Si è già affiliata alla Federazione Italiana Sport Orientamento ed è la prima del biellese.