New Generation Taekwondo in evidenza, ecco i risultati dei suoi atleti FOTO

Dal 30 maggio al 2 giugno, nella bellissima cornice del Foro Italico, a Roma, 6 atleti della New Generation Taekwondo hanno partecipato a due importanti appuntamenti per il Taekwondo italiano: il celebre torneo “Kim e Liu” dedicato ai piccoli, open internazionale che vede protagonisti i bambini fino agli 11 anni, e la Olympic Dream Cup, la Coppa Italia che come ogni anno ha visto gareggiare le squadre regionali, aperta a ragazzi e ragazze cinture rosse e nere selezionati all’interno dei comitati regionali.

Una quattro giorni di gara che ha regalato emozioni e momenti indimenticabili, 2.000 i bambini provenienti da Italia e estero che hanno partecipato al Kim e Liu, un evento che con il passare del tempo riscuote sempre più interesse e successo a livello europeo, una gara di altissimo livello. Tra i piccoli della New Generation che hanno partecipato al Kim e Liu, accompagnati dal tecnico Giorgio Moi, non sono mancate le soddisfazioni: Dina Ferraris Potino, nella categoria Kids cinture blu, ha guadagnato il Bronzo, terzo posto assoluto nella sua categoria, fermandosi solo in semifinale, dimostrando sempre più crescita a livello tecnico. Edoardo Morino (categoria Kids cinture blu) e il più piccolo del gruppo, Omar Decaminada (categoria Children cinture verdi), se pur non a podio, hanno dimostrato grande tenacia nel gestire avversari di alto livello.

“Il Kim e Liu rappresenta una grandissima esperienza per i bambini, sotto tutti i punti di vista: siamo davvero felici di aver partecipato, questo grazie al supporto e alla determinazione incessante dei nostri piccoli e delle loro famiglie, che ringraziamo di cuore. E’ altresì un momento di studio anche per noi tecnici, per vedere il livello tecnico e tattico raggiunto dagli avversari, ormai altissimo anche tra i più piccoli. Siamo davvero orgogliosi dei nostri atleti, che hanno saputo gestire il confronto mettendosi in gioco fino alla fine.” il commento di Giorgio Moi.

Venendo alla Coppa Italia, 3 gli atleti della New Generation che sono stati selezionati e hanno gareggiato nel team Piemonte, tutti impegnati regolarmente in competizioni nazionali, pur non raggiungendo il podio in questa edizione: Elena Bozzo di Valdilana (Junior), Bronzo ai Campionati Italiani Cinture Rosse 2024 e Bronzo nell’edizione 2022 della Coppa Italia; Samuele Giardina di Cossato (Senior), vice-campione italiano ai Campionati Cinture Rosse del 2019; Liam Bertoloni di Albano Vercellese (Senior), che ha partecipato al suo primo Campionato Senior nel 2024.

“Pur non raggiungendo il risultato, facciamo un plauso e ringraziamo di cuore i nostri atleti che hanno rappresentato il Piemonte nella competizione più importante dell'anno a livello nazionale, gara “tosta” e ovviamente di altissimo livello, che ha messo a dura prova i nostri ragazzi, pur dietro a una continua preparazione tecnica e fisica. Siamo fiduciosi per il futuro e continueremo a lavorare sodo per migliorarci sempre di più.” Il commento dei tecnici della società, Stefano e Giorgio Moi.

Ora, tra i prossimi impegni della società, la preparazione per gli esami di cintura nera e colorata, tradizionale appuntamento che chiuderà la stagione prima della pausa estiva.