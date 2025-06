Gare e prove al Golf Club Cavaglià, ecco i risultati finali

Domenica ha fatto tappa al Gc Cavaglià la gara Vivigolf (18 buche, Stableford, 3 categorie). Durante la giornata gli oltre ottanta partecipanti sono stati allietati con degustazione di vini e assaggi prodotti Ghiotto.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 35, 1° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 35, 2° Netto Paolo Raccagni Settimo 35. 2a categoria: 1° Netto Michele Burgay Cavaglià 41, 2° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Oscar Cocchini Cavaglià 40, 2° Netto Stefania Guglielminotti Cavaglià 40. 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglià 39. 1° Seniores Fabrizio Ronchetta Cavaglià 38.

Lunedì al Gc Cavaglià si è giocata la prova del circuito con finale nazionale Green Pass Card Trophy (Stableford - 18 buche - 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Rohan Jay Silva Cavaglià punti 37, 1° Netto Roberto Pittarella Laghi 40, 2° Netto Oliver Castellana Caorle 37. 2a categoria: 1° Netto Elena Rossi Cavaglià 41, 2° Netto Silvia Malinverni Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Francesco Girardi Cavaglià 43, 2° Netto Francesco Guglielmina Laghi 42. 1° Ladies Annalisa Destito Laghi 42. 1° Seniores Oscar Cocchini Cavaglià 40.

Triplice appuntamento agonistico questa settimana al Golf Club Cavaglià dove il weekend sarà caratterizzato dalla visita del team elvetico del GC Verbier per la consueta sfida annuale. Sabato tornerà il circuito Players Challenge Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie, a fine gara premiazione e rinfresco). Premi by Francoli, prevista area ospitalità, 3 nearest to the pin maschili e femminili e gadget per tutti i partecipanti nell’area hospitality.

Domenica si giocherà la gara Vitivinicola Pier (18 buche Stableford, 3 categorie dopo la premiazione a seguire rinfresco) che sarà valido come Interclub con Golf Verbier. Alla consegna dello score sarà possibile degustare vini proposti dallo sponsor.Giovedì farà tappa Golf Sì (18 buche Stableford).Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it