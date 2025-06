Biella 4 Racing, Roberto Barbera primo di classe al Rally “Il Grappolo”

Il 9° Rally Il Grappolo porta un nuovo trofeo in casa Biella 4 Racing, grazie al navigatore Roberto Barbera, che ottiene il successo fra le vetture Racing Start 1.6 assieme al suo pilota Stefano Fausone.

Il duo, al via sulla Rover 216, conquista così il pieno di punti di classe per la Coppa Rally Zona 2, per cui la manifestazione astigiana era valida come terza prova stagionale. In un rally caratterizzato dal grande caldo e dalle strade veloci e sporche, l’equipaggio iscritto per i colori Meteco Corse, ha affrontato la gara con un passo in crescendo, dopo un brivido iniziale che ha rischiato di sancirne la non partenza. Alla fine, sulla pedana di San Damiano d’Asti, la settantacinquesima posizione assoluta.

“Gara partita in salita con un problema tecnico che ci ha portato ad avere una penalità di un minuto e quaranta secondi”, racconta Roberto Barbera, “fatto che ci ha penalizzato in classifica generale. Una volta partiti non abbiamo preso particolari rischi visto le prove veloci ma molto sporche che hanno provocato diversi ritiri, con anche il gran caldo che si è fatto sentire. Tutto sommato i tempi che abbiamo realizzato sono stati interessanti per il mezzo di cui disponiamo e questa volta in classe, essendo gli unici al via, abbiamo avuto vita facile. Obiettivo centrato con i punti di zona portati a casa. Un grazie alla squadra e in particolare a Luca e alla sua famiglia, onnipresenti a tutti i rally svolti, e naturalmente alla mia Scuderia. A breve ci rivedremo con il casco in testa!”.