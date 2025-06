Energia, Pichetto Fratin incontra il Primo Ministro Slovacco Robert Fico e il Vice Primo Ministro Denisa Saková

Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha icontrato presso l’Ambasciata slovacca a Roma il Primo Ministro Slovacco Robert Fico e il Vice Primo Ministro e Ministro dell’Economia, Denisa Saková, competente per l’energia.



Il Ministro Pichetto Fratin ha partecipato, insieme al Primo Ministro Fico e al Vice Primo Ministro Saková alla cerimonia per la firma di un accordo per la costituzione di una nuova joint venture tra Newcleo e due delle principali aziende nucleari slovacche, Javys e Vuje, e al rinnovo del memorandum di cooperazione tra l’italiana Snam e la controparte locale.



“L’Italia – ha sottolineato il ministro italiano – sostiene il ruolo strategico della ricerca e dell’innovazione nel nucleare di nuova generazione. Ciò naturalmente – ha aggiunto – attraverso le nuove tecnologie nucleari sostenibili in corso di sviluppo, con i più elevati standard di sicurezza e sostenibilità, in particolare nel settore degli Small Modular Reactor (SMR), dei microreattori e degli Advanced Modular Reactor (AMR) di IV generazione, nonché della fusione nucleare nel lungo termine”.



“La sicurezza energetica – ha evidenziato il ministro Pichetto Fratin nel bilaterale avuto con la ministra Saková – è diventata una priorità per i nostri governi, non solo come indipendenza da fornitori esteri non affidabili ma anche come sicurezza delle infrastrutture critiche e come maggiore autonomia rispetto alle fonti”.



“L’Europa – ha ricordato Pichetto Fratin – si è posta obiettivi di neutralità climatica molto ambiziosi che dovranno tener conto degli aspetti di sicurezza energetica e sostenibilità economica e sociale per famiglie e imprese. In tal senso l’Italia ritiene necessario anzitutto un intervento per la riduzione dei prezzi dell’energia. Occorre seguire – ha rimarcato – un approccio realistico e tecnologicamente neutro considerando tutte le soluzioni disponibili e utili per la decarbonizzazione”.



In questa direzione il ministro Pichetto Fratin ha auspicato, insieme al Vice Premier Denisa Saková, una collaborazione sempre più forte tra i due Paesi amici sui principali dossier europei che riguardano in modo particolare l’energia, compreso il ruolo dei biocarburanti.