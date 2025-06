Tir esce di strada tra Sandigliano e Cerrione (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Sarà da chiarire la dinamica del sinistro autonomo, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 4 giugno, tra i comuni di Sandigliano e Cerrione.

Un tir di grosse dimensioni è uscito di strada ed è finito in un prato adiacente alla carreggiata. Sul posto sono giunti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno le cause dell'incidente.