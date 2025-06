Maltempo, ancora alberi sulla strada: interventi a Strona, Pray e Curino

Non si placano gli interventi dei Vigili del Fuoco. Il maltempo di queste ore ha messo a dura prova il Biellese orientale, con una serie di piante cadute sul ciglio della strada. Casi simili sono stati segnalati nei comuni di Curino, Pray e Strona. In tutte le situazioni hanno operato le squadre di Ponzone che hanno provveduto alla rimozione degli alberi e alla messa in sicurezza delle arterie stradali.

Non risultano danni a persone o mezzi in transito. In questi casi, si raccomanda sempre la massima prudenza alla guida, specialmente in stato di allerta meteo.