Maltempo, ad Andorno pianta trancia cavi elettrici: in arrivo forti temporali

Ancora disagi legati al maltempo di queste ore. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, i Vigili del Fuoco di Biella hanno raggiunto l'abitato di Andorno Micca per un albero precipitato a terra a causa delle intense precipitazioni.

Nella caduta avrebbe tranciato anche alcuni cavi elettrici nella zona di Locato. La squadra ha agito con tempestività rimuovendo la pianta e mettendo in sicurezza l'area interessata in poco meno di mezzora di intervento. Come anticipato ieri, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per oggi un' allerta gialla con la presenza di temporali sui settori alpini e di pianura a nord del Po, dove potranno verificarsi locali allagamenti, fulminazioni, grandinate ed isolati fenomeni di versante.

“Nel corso della giornata – recita la nota di Arpa - flussi umidi sudoccidentali in quota e meridionali negli strati più bassi dell’atmosfera andranno intensificandosi, causando un'ulteriore recrudescenza dei fenomeni sui settori nordoccidentali e settentrionali, in particolare sulla fascia pedemontana compresa tra alto Torinese, alto Vercellese, Biellese, Verbano e a seguire in serata anche alto Novarese, dove localmente potranno attivarsi temporali persistenti in grado di determinare cumulate significative in poche ore. I fenomeni più intensi proseguiranno poi fino alle prime ore di giovedì tra Verbano ed alto Novarese”.