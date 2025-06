Gasolio sulla strada, a Ponzone un'auto finisce contro una colonnina elettrica

Sarebbe stata la presenza di gasolio sulla sede stradale a causare il sinistro autonomo, avvenuto intorno alle 20 di ieri, 3 giugno, a Ponzone, nel comune di Valdilana.

Indenne il giovane alla guida, un vercellese di 19 anni, che con la sua auto è finito contro una colonnina elettrica, poi divelta per l'impatto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

A Biella, invece, in un parcheggio di via Rosselli, si è verificato un incidente stradale. Anche in questo caso non si registrano feriti. Presenti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.