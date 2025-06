Legami oltre le Differenze, a Biella un progetto che promuove inclusione sociale e uguaglianza di opportunità

Oggi, mercoledì 4 giugno, alle 15, presso la sede della Provincia di Biella, si è svolto un momento significativo del progetto “Banca del Tempo Sociale – Legami oltre le Differenze”: il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, ha consegnato ai partecipanti, come riconoscimento dell’impegno e della responsabilità dimostrati nell’organizzazione e nella partecipazione alle attività, dei buoni cultura per l’acquisto di libri, sotto forma di gift card.

Il progetto, finanziato dalla Provincia di Biella, con fondi della Regione Piemonte e dell’Associazione I Bambini delle Fate Onlus (impresa sociale dedicata a sostenere percorsi di inclusione sociale per l’autismo e la disabilità), e supportato da imprenditori e imprenditrici locali, mira a promuovere, favorire e incentivare momenti di inclusione sociale, scolastica e di socializzazione tra ragazze e ragazzi con disabilità e i loro coetanei. L’obiettivo è ridurre i fattori di rischio legati all’isolamento e alla dispersione scolastica, stimolare lo sviluppo personale e migliorare la qualità di vita, gli apprendimenti e l’inclusione, creando così un ambiente più equo e solidale per tutti.

Le attività sono coordinate dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà Domus Laetitiae, in collaborazione con le associazioni A.gen.da., ANGSA e la cooperativa Big Picture Learning. Il progetto “Legami oltre le Differenze”, avviato nel 2022 dalla Provincia di Biella, che ne è capofila, ha compiuto un importante passo avanti dal suo secondo anno di attività. A partire dal 2023, grazie alla collaborazione con l’Associazione i Bambini delle Fate Onlus, il progetto ha assunto una connotazione sempre più significativa e inclusiva. Questa evoluzione è nata dall’esigenza di includere anche giovani che, avendo concluso il percorso scolastico, non trovano più nella scuola il contesto di relazioni e socializzazione, rischiando così di vivere situazioni di isolamento e solitudine.

L’iniziativa è quindi oggi articolata in due azioni, “Legami oltre le Differenze” curata e finanziata dalla Provincia di Biella, e “Banca del Tempo Sociale” finanziata dell’associazione I Bambini delle Fate Onlus, e coinvolge attualmente tutti gli Istituti di Istruzione Superiore di secondo grado della Provincia di Biella, tra cui: I.I.S. “Gae Aulenti”, I.T.I.S. “Q. Sella”, I.I.S. “E. Bona”, I.I.S. “G. e Q. Sella”, il Liceo “A. Avogadro”, Big Pictures Learning e l’I.I.S. del Cossatese Valle Strona. A prendere parte al progetto sono 81 studenti, di cui 12 con disabilità, appartenenti alle classi terze, quarte e quinte, insieme a 10 giovani con disabilità che hanno recentemente concluso il percorso scolastico. Dal punto di vista organizzativo, i partecipanti sono suddivisi in gruppi per svolgere in autonomia attività e uscite in orario extrascolastico, per due ore settimanali. Ogni gruppo è supportato da un’educatrice/tutor, che si occupa della pianificazione, dell’organizzazione degli incontri e della gestione delle spese, queste ultime interamente rimborsate. Per il loro impegno, tutti i partecipanti riceveranno non solo i buoni per l’acquisto di libri, ma anche il riconoscimento di crediti formativi.

Nel dettaglio, l’Azione specifica I del Progetto, denominata “Legami oltre le Differenze” è iniziata a ottobre e si concluderà il 30 giugno e ha visto coinvolti i 51 ragazzi e ragazze che oggi hanno ricevuto il riconoscimento da parte del Presidente della Provincia di Biella, suddivisi in 12 gruppi di 4 o 5 componenti ciascuno, che hanno partecipato a una serie di attività tradizionalmente praticate dai coetanei. Questo percorso ha offerto ai giovani con disabilità un’opportunità concreta di socializzazione, difficilmente realizzabile senza il supporto del progetto. Inoltre, ha generato un beneficio collettivo, poiché contribuisce ad accrescere la sensibilità della comunità futura nei confronti di chi, fino ad ora, si trovava in situazione di svantaggio, promuovendo la costruzione di una società più inclusiva, consapevole e solidale.

“Gli Uffici della Provincia di Biella, che ringrazio, portano avanti da anni, in modo egregio, questo importante progetto che rappresenta un esempio concreto di come le Istituzioni e le Associazioni locali possano lavorare insieme per promuovere l’inclusione sociale e l’uguaglianza di opportunità, con iniziative concrete e capaci di rispondere alle esigenze reali. Gli aspetti positivi di questo progetto sono tanti e davvero importanti: aiutano a creare una rete di supporto per i ragazzi e le ragazze con disabilità, aprendo la strada a nuove amicizie e relazioni che fanno bene al cuore. È bello vedere come tutto ciò possa dare loro più autonomia e fiducia in sé stessi. E poi, non c’è niente di più bello per i genitori che vedere i propri figli uscire, vivere la loro età e provare esperienze che prima sembravano impossibili. È un piccolo grande passo verso la libertà e la felicità di tutti”, commenta il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo.

La Provincia di Biella desidera esprimere i propri sinceri ringraziamenti ai giovani e alle giovani partecipanti per aver accolto con entusiasmo questa opportunità, così come a tutti i Partner che hanno collaborato con impegno per il successo di questo progetto.