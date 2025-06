Biella ricorda l'eccidio di Piazza Martiri, la pioggia battente non ferma il corteo (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Le piogge battenti di queste ore hanno leggermente modificato il programma della commemorazione dell'81° anniversario dell'eccidio di piazza Martiri della Libertà, avvenuta il 4 giugno del 1944.

Nella cerimonia odierna sono stati ricordati, infatti, i 21 partigiani fucilati all'ombra del monumento dedicato a Quintino Sella. Il più giovane dei quali non aveva ancora compiuto diciotto anni.

Autorità cittadine, provinciali e regionali, associazioni, istituzioni, cittadini: tutti riuniti sotto i portici di Palazzo Oropa per ascoltare le parole del sindaco Marzio Olivero, insieme a quelle del direttore dell'Istituto Storico per la Resistenza Enrico Pagano e del presidente dell'ANPI provinciale Gianni Chiorino.

Al termine degli interventi, il corteo ha attraversato via Italia per dirigersi fino in piazza Martiri, dove si è tenuta la commemorazione solenne, unita alla deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti.