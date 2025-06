Valdengo in Festa, arriva il raduno di auto d’epoca

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del territorio: l’ottava edizione di “Valdengo in Festa”, che domenica 8 giugno ospiterà il raduno non competitivo di auto d’epoca “Young and All Timer Reunion”, con il patrocinio del Comune.

La giornata prenderà il via alle 8 con il ritrovo presso “Il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo”. Dalle 8.30 verranno distribuiti i pacchi gara accompagnati da una colazione, mentre la partenza ufficiale del raduno è fissata per le 9.30. Alle 10.30 ci sarà un aperitivo presso la Tenuta Piane di Monolo, con l’occasione di visitare anche le cantine. Il pranzo sarà servito alle 12.30 presso il Salone Polivalente “Maurizio Botta” di Valdengo, in località Valdengo in Festa. Per chi desidera proseguire il pomeriggio in compagnia, alle 17, è prevista un’imperdibile esibizione di paracadutismo.

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno dell’Asilo Rivetti. Per prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo email presidenza@asilorivettivaldengo.it oppure contattare il numero 335.8224918.