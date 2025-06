Biella, in piazza Duomo la Festa dei Carabinieri: sarà possibile vederla in diretta su NewsBiella (foto della scorsa cerimonia)

Giovedì 5 giugno, in tutta Italia, si celebrerà il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. In particolare a Biella, la cerimonia si terrà alle 18 in piazza Duomo.

Alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia, parteciperanno i Labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, quelli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, insieme ai Gonfaloni ufficiali della Provincia di Biella e del Comune di Biella, quest’ultimo insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Tutte le unità territoriali e le specialità dell’Arma presenti nella provincia saranno schierate in armi per rendere gli onori militari.

Durante la cerimonia verrà letto il messaggio del Presidente della Repubblica e l’Ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma. A seguire, il Colonnello Marco Giacometti, Comandante Provinciale, terrà il tradizionale discorso commemorativo e, per finire, saranno assegnati riconoscimenti ai Carabinieri che si sono particolarmente distinti per meriti di servizio.

Per l'occasione, la cerimonia sarà trasmessa in diretta dal quotidiano online NewsBiella.it in prima pagina e sui principali canali social, così da permettere a tutti di seguire e condividere questo importante momento anche a distanza.

