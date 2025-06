Biella, ecco la rete di monitoraggio meteo della Provincia: cos'è e come funziona

La Provincia di Biella è dotata di una rete di monitoraggio idro-termopluviometrica la cui realizzazione è stata avviata a partire dal 2001, in relazione alle proprie competenze in materia di Protezione civile e di Difesa del suolo.

A seguito del mutato ruolo provinciale, la rete è stata in tempi recenti riorganizzata ed attualmente costituisce un importante supporto alle attività di gestione e manutenzione della viabilità provinciale, in particolare per quanto riguarda la programmazione del servizio di sgombero neve.

Al momento risulta composta da n. 6 stazioni termopluviometriche (dotate di diversi sensori: pluviometro, termometro, igrometro) e n. 9 tempoflash (pannello rilevazione e visualizzazione temperatura istantanea) ed è sottoposta a regolare manutenzione.

Tutte le stazioni sono dotate di moduli di acquisizione e trasmissione dati verso server al fine della loro divulgazione a mezzo Internet. I dati infatti sono accessibili mediante l’ausilio di diversi dispositivi elettronici, quali smartphone, tablet e PC, in forma libera (senza la necessità di richiedere credenziali) e gratuita, nella pagina Rete Meteorologica di questo portale.Nella pagina è visibile una sezione cartografica dove sono ubicate le diverse stazioni dotate di sensori di rilevamento della temperatura (T°). Di default il dato evidenziato è quello della T° media ma passando col cursore sui diversi punti di misura è possibile la lettura della temperatura minima (T° min) e della temperatura massima (T° max) oltre all’orario a cui si riferisce il dato.

E’ infine presente una sezione di grafici che si possono facilmente personalizzare mediante filtri che consentono la selezione della stazione di interesse (Biella_Salussola, Biella5_200Pray, ecc.), del sensore (Temperatura aria, Pioggia, ecc.) e della modalità di rappresentazione (istogramma, lineare, ecc.).