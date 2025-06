Valdilana, l'appello di Passaggio a Oriente: “Inviate foto di Carnevale e costumi per la mostra di luglio”

Il prossimo 18 luglio, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana, l’Associazione Passaggio a Oriente ODV, in occasione della festa patronale della Parrocchia di Sant'Eusebio, inaugura la mostra di costumi e immagini che abbraccia tre secoli di feste di Carnevale in maschera a Valdilana. L’associazione chiede ai cittadini di ieri e di oggi di salire in soffitta, rispolverare i polverosi costumi e gli album fotografici ingialliti, per allestire tutti assieme una mostra storica ed emozionale. Per info: 335.1361159 o 329.7213926.