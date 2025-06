Torrazzo, due nuovi tavoli per la sala consiliare in ricordo del sindaco Franco Menaldo

Due tavoli in rovere per la sala consiliare. È quanto ha ricevuto in donazione il comune di Torrazzo dalla famiglia Menaldo nel ricordo dell'ex sindaco e architetto Franco Menaldo, che guidò il piccolo paese della Valle Elvo dal 1979 al 1999.

Entrambi i lavori si trovano attualmente in Municipio nella sala adibita al consiglio comunale. “Una gran bella notizia per il nostro comune – sottolinea il sindaco Luigi Graziano che, alcune settimane fa, aveva incontrato proprio la famiglia all'uscita dalla chiesa di Torrazzo - Un dono tanto inatteso quanto apprezzato per il quale siamo infinitamente grati, come comunità”.

Anche l'amministrazione comunale ha ricordato Franco Menaldo con due targhe che portano la scritta “In Ricordo dell'Architetto Franco Menaldo, Sindaco di Torrazzo dal 1979 al 1999”.