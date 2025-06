Pescara, 30enne muore dopo essere stato colpito con il taser

(Adnkronos) - Un uomo di 30 anni è morto oggi a Pescara dopo essere stato colpito con un taser, utilizzato dagli agenti di polizia. L'uomo, intorno alle 11, secondo quanto comunicato dalla procura, sarebbe stato coinvolto in una discussione in strada e la pattuglia, per vincere la sua resistenza, avrebbe fatto ricorso alla pistola elettrica.

Il 30enne è stato poi portato in camera d'attesa, dove ha accusato il malore: dopo i soccorsi in loco, l'uomo è stato portato in ospedale per la rianimazione, che però non ha evitato il decesso. Sulla sua morte sta indagando la mobile pescarese.